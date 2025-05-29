Sıcaklık rekoru kırılacak: Beş yıl yanacağız

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YAZ mevsiminin yaklaşmasıyla sıcaklıklar kendini göstermeye başlarken Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office) gelecek beş yıldaki sıcaklık tahminlerine ilişkin yayınladıkları ortak raporda sıcaklıkların rekor seviyelerde seyredeceğini açıkladı. Rapora göre 2025 ila 2029’da her yıl için küresel ortalama sıcaklık, 1850-1900 yıllarındaki (sanayi öncesi dönem) ortalamadan 1.2 ila 1.9 derece daha yüksek olacak. Uzmanlar ayrıca gelecek beş yıl içinde en az bir yıllık sıcaklık rekorunun kırılma ihtimalini yüzde 80 olarak belirtti. Bu durumun aşırı kuraklık, sel ve orman yangını riskini artırmasından endişe ediliyor.

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AŞIRI HAVA OLAYLARI

İngiliz kuruluş Met Office’ten Leon Hermanson, 2025 yılının kayıtlara geçen en sıcak üç yıldan biri olabileceğini aktarırken WMO İklim Hizmetleri Direktörü Chris Hewitt, yayımlanan raporun sonucunun insan sağlığı için endişe verici bir tablo olarak vurguladı. Rapor, iklim krizinin etkilerinin sadece sıcaklık artışıyla sınırlı kalmayacağına da işaret ediyor. Metinde yer alan “Sıcaklıkların artması sıcak hava dalgalarına, aşırı yağış olaylarına, yoğun kuraklıklara, buzulların erimesine, okyanusun ısınmasına ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur” ifadesi küresel ekosistem için uyarı niteliği taşıyor.

OLUMSUZ ETKİLEYECEK

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett’in görüşlerine de raporda yer verildi. Barrett, “En sıcak 10 yılı yeni yaşadık. Ne yazık ki bu rapor, önümüzdeki yıllarda herhangi bir rahatlama belirtisi göstermiyor. Bu durum da ekonomilerimiz, günlük yaşamlarımız, ekosistemlerimiz ve gezegenimiz üzerinde giderek artan bir olumsuz etki olacağı anlamına geliyor” ifadeleriyle mevcut tabloyu özetledi.