Sıcaklık rekorları kırılacak

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Türkiye’de El Nino sıcaklıkların etkisini henüz göstermeye başlamadığını kaydeden Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "İstanbul genelinde betonlaşma had safhada olduğu için ve burada sera gazlarının yoğunluğundan dolayı İstanbul'da hava sıcaklıkları yüksek olacaktır. 36-38 gibi sıcaklıklara ulaşma imkânı olacaktır ama deniz kenarlarında bu sıcaklıklar 30-32 derece civarlarında hissedilebilir. İstanbul'da temmuz-ağustos aylarında sıcaklıkların en yüksek değerlerine ulaşma ihtimali var. Temmuz-ağustosta sıcak havalar daha fazla olacaktır" dedi.

'40 DERECEYE ÇIKACAK'

Özdemir, 2026 yazında sıcaklık rekorları kırılabileceğini belirterek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nde 40 derecenin üzerine çıkma ihtimalleri var. Birkaç gün serinleme olur, onun arkasından kuvvetli sıcaklar, Afrika veya Arabistan'dan gelen sıcak hava kütlelerinin etkisiyle bunlar da tuzu biberi olacaktır. Ağustos ayında hava sıcaklıkları artacaktır. Temmuz ve ağustosta sıcaklık rekorları kırılacaktır" ifadelerini kullandı.