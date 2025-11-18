×
HABERLERGündem Haberleri

Sıcaklık eksi 5 dereceye kadar düştü! Araçların camları buz tuttu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 08:48

Erzincan’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığı hızla düştü. Sakaltutan Geçidi’nde sıcaklık eksi 5 dereceye kadar inerken, kent merkezinde soğuk hava nedeniyle birçok aracın camı buz tuttu.

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, araç camlarındaki buzları temizlemek için uzun süre uğraştı. Bazı vatandaşlar yaklaşık 5 dakika boyunca araçlarının ısınmasını ve camların çözülmesini beklemek zorunda kaldı.

Soğuk hava, bölgedeki dereleri de etkiledi; bazı dere kenarlarında kısmi buzlanmalar oluştu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus görüleceği tahmin ediliyor.

#Soğuk Hava #Meteoroloji Tahminleri#Kar Yağışı

