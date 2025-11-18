Sıcaklık eksi 5 dereceye kadar düştü! Araçların camları buz tuttu

Haberin Devamı

Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, araç camlarındaki buzları temizlemek için uzun süre uğraştı. Bazı vatandaşlar yaklaşık 5 dakika boyunca araçlarının ısınmasını ve camların çözülmesini beklemek zorunda kaldı.

Soğuk hava, bölgedeki dereleri de etkiledi; bazı dere kenarlarında kısmi buzlanmalar oluştu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus görüleceği tahmin ediliyor.