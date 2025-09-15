Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor! Meteoroloji ve AKOM tarih vererek uyardı: İşte gün gün hava durumu tahmini

Güncelleme Tarihi:
Uyarılar peş peşe geldi. Güz yağmurları başlıyor, hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, gün gün tahmin raporunu paylaştı. AKOM'dan yapılan değerlendirmede hafta ortasında Balkanlar'dan gelen serin havanın etkisini göstereceği ve aralıklı olarak yağışların görüleceği belirtildi.
"SICAKLIK 20 DERECELERE KADAR İNECEK"
AKOM'dan yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:
İstanbul'da hafta ortasına kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, Çarşamba akşam saatlerinden itibaren ise bölgemize Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile birlikte aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle halihazırda 26-29°C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların da Perşembe gününden itibaren 20-23°C aralığına gerileyeceği öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul özelinde yaptığı 5 günlük tahmin raporunda ise perşembe gününe dikkat çekildi. Yapılan tahminlere göre megakentte perşembe günü gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt geneli için paylaştığı 5 günlük hava durumu tahmin raporları ise şöyle oldu:
BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık