Sıcaklık düşüyor, sağanak geliyor! Meteoroloji ve AKOM tarih vererek uyardı: İşte gün gün hava durumu tahmini

Uyarılar peş peşe geldi. Güz yağmurları başlıyor, hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, gün gün tahmin raporunu paylaştı. AKOM'dan yapılan değerlendirmede hafta ortasında Balkanlar'dan gelen serin havanın etkisini göstereceği ve aralıklı olarak yağışların görüleceği belirtildi.

"SICAKLIK 20 DERECELERE KADAR İNECEK"

AKOM'dan yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'da hafta ortasına kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, Çarşamba akşam saatlerinden itibaren ise bölgemize Balkanlar üzerinden gelecek serin hava ile birlikte aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle halihazırda 26-29°C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların da Perşembe gününden itibaren 20-23°C aralığına gerileyeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul özelinde yaptığı 5 günlük tahmin raporunda ise perşembe gününe dikkat çekildi. Yapılan tahminlere göre megakentte perşembe günü gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt geneli için paylaştığı 5 günlük hava durumu tahmin raporları ise şöyle oldu:

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık