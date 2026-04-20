Sıcaklık düşüyor… İstanbul Valiliğinden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, il genelinin yarın akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girileceği belirtildi.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Yağışların 22 Nisan Çarşamba günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, yağışlı sistemin perşembe sabah kenti terk edeceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, "Sıcaklıkların çarşamba günü mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği, cuma günü tekrar mevsim normallerine yükselmesi beklenmektedir. Bu akşam ve gece saatlerinde güneyli yönlerden esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.