Sıcaklık 8-10 derece artacak! Prof. Dr. Orhan Şen'den uyarı: Kuma yumurta koysanız, 5 dakikada pişer

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Basra'dan gelen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sıcak hava dalgası, yurdun iç kesimlerinde de etkili olacak. Sıcaklık hafta boyunca artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkması ve sıcak hava dalgasının cuma gününe kadar süreceği bildirildi.

Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

YURDUN BAZI KESİMLERİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Salı İstanbul, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde, çarşamba ise Trabzon, Rize ve Afyonkarahisar sınırında kısa süreli sağanak geçişi olacak.

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3 BÜYÜKŞEHİRİN HAVA SICAKLIKLARI

Sıcaklık İstanbul'da 30, İzmir'de 33 derece olacak. Ankara'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkarak 39 dereceleri bulması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklığın 45 dereceyi bulması bekleniyor.

YILIN EN SICAK GÜNLERİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu yıl bugüne kadar ki en uzun sıcak hava dalgası. Kuma yumurta koysanız 5 dakikada pişer Bu nedenle dışarı çıkmayın.

Nerede: En şiddetli İç anadolu olmak üzere İç Ege Doğu Akdeniz Doğu Anadolu (Kuzey ve doğusu hariç) Güneydoğu Anadolu.

Ne zaman: Tüm hafta Pazartesiden Pazara kadar 6 gün.

Bugün İstanbul Çanakkale Balıkesir Artvin Bolu da yağış var. Marmara Karadeniz Ege de sıcaklık değişmiyor olması gereken derecede. İstanbul 30 İzmir 32 Antalya 34 derce.

Marmara ve kuzey Ege de kuzeyden kuvvetli kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esecek.

Bugün ve yarın Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat edeceğiz. Ağaç altlarına park etmeyin Kaldırımda yürürken çatıya dikkat edin.

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'DİKKAT DIŞARI ÇIKMAYIN'

Bugün Adana Adıyaman 45 Denizli 42 Mersin 41 Ankara Konya 40 Tokat 38 Malatya 41 Diyarbakır 45 Urfa 46 Elazığ 42 Maraş 46 Kilis 47 C

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, kuzeybatı çevreleri mevzi sağanak yağışlı 39

İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 45

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 45