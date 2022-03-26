Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sıcaklık 20 dereceyi bulunca vatandaşlar Konyaaltı Sahili’ne akın etti

#ANTALYA#Konyaaltı Sahili#Sahil
Sıcaklık 20 dereceyi bulunca vatandaşlar Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Antalya’da sıcaklık 20 dereceyi bulunca vatandaşlar ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

Haberin Devamı

Antalya’da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, iki gündür ciddi bir yükselişe geçti. 20 dereceyi bulan sıcak hava, turizm kenti Antalya’da yaz günlerinin sinyalini verdi. Hafta sonu ve güneşli havayla birlikte yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Varyanttan manzarayı izleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yürüyüş yapanlar kadar bisiklete binenlerin de olduğu sahilde, bazı kadınlar ise müzik eşliğinde yoga yaptı.

TÜM KARELER

Antalyada deniz sezonu açıldıAntalya'da deniz sezonu açıldıHaberin Tüm Görselleri

18 derecelik su sıcaklığında bazı tatilciler ise Akdeniz’in mavi sularına kulaç attı. Denize girenler kadar kıyı boyunca oturan ve güneşlenen tatilciler de yoğunluk oluşturdu.

"DENİZE HASRET KALDIK"

Sahilde hem kitap okuyup hem güneşlenen Ali Akın, “Yıllardır böyle bir kış yaşamamıştık, bayağı çetin geçti. Denize ve dışarıya hasret kaldık. Genelde insanlar evde kaldı, pandemi de vardı. Bugün güzel bir hava var, sıcaklık 20 derece. Bu havayı değerlendiriyoruz, sahile baya yoğun bir ilgi var. Uzun süredir evde kalan insanların hepsi kendini dışarı atmış durumda” dedi.

Gözden Kaçmasın

İstanbul Boğazında mayın alarmı Ekipler harekete geçti... MSBden açıklamaİstanbul Boğazı'nda 'mayın' alarmı! Ekipler harekete geçti... MSB'den açıklamaHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiş ücretleri belli oldu1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiş ücretleri belli olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Konyaaltı Sahili#Sahil

BAKMADAN GEÇME!

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı