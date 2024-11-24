SÄ±caklÄ±k 10-15 derece dÃ¼ÅŸtÃ¼:Â Ã–nce lodos sonra kar

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-Ä°STANBUL: Megakent dÃ¼n gÃ¼ne ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve lodosla baÅŸladÄ±. Avrupa yakasÄ±nda ArnavutkÃ¶yâ€™de, Anadolu yakasÄ±nda ise AtaÅŸehir, Ã‡ekmekÃ¶y, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kartal ve Pendik ilÃ§elerinde mevsimin ilk karÄ± yaÄŸdÄ±.

Ä°STANBUL

Hava, deniz ve kara ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksama ve iptaller yaÅŸandÄ±. Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™na ve Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±â€™na inemeyen uÃ§aklar Ä°zmir ve Ankaraâ€™ya yÃ¶nlendirildi. BoÄŸazâ€™da etkili olan ÅŸiddetli rÃ¼zgÃ¢r nedeniyle Beykoz aÃ§Ä±klarÄ±nda sÃ¼rÃ¼klenen190 metre uzunluÄŸundaki â€˜KÄ±ran Americaâ€™ isimli gemi, kaptanÄ±n manevrasÄ±yla son anda kÄ±yÄ±ya vurmaktan kurtuldu.

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Ä°STANBUL / SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle caddeler suyla doldu, araÃ§lar yolda kaldÄ±.Â

BoÄŸazâ€™da gemi trafiÄŸi, Anadolu KavaÄŸÄ± Ã¶nlerinde birbirine dolanan balÄ±kÃ§Ä± tekneleri nedeniyle Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ askÄ±ya alÄ±ndÄ±. BirÃ§ok ÅŸehir hatlarÄ± seferi iptal edildi. Sahillerde dev dalgalar oluÅŸtu. BinalarÄ±n Ã§atÄ±sÄ± uÃ§tu, iÅŸyerlerini su bastÄ±. Â

-ANKARA: SÄ±caklÄ±klÄ±ÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle akÅŸam saatlerinde baÅŸkentin yÃ¼ksek kesimlerine kar yaÄŸdÄ±.

BURSA

-BURSA: Lodos ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ, yaÅŸamÄ± olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bazÄ± cadde ve sokaklarda rÃ¶garlar taÅŸtÄ±, iÅŸyerlerini su bastÄ±. SaÄŸanak yerini Ã¶ÄŸleden sonra mevsimin ilk kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±. Bursa-Ankara karayolunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±.

-BALIKESÄ°R: Gece saatlerinden itibaren saÄŸanak ve lodos etkili oldu. AyvalÄ±k ilÃ§esinde tekneler battÄ±. Saatteki hÄ±zÄ± 50 kilometreyi aÅŸan rÃ¼zgÃ¢r nedeniyle deniz ve kara ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalar yaÅŸandÄ±.

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KOCAELÄ°

-KOCAELÄ°: BaÅŸiskele Sahiliâ€™nde 6 tekne battÄ±. YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geÃ§iÅŸinde ulaÅŸÄ±m aksadÄ±.

-SAKARYA: FÄ±rtÄ±na ve ÅŸiddetli yaÄŸmur, yÃ¼ksek kesimlerde yerini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±.

BOLU

-BOLU:ÂEtkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nda Anadolu Otoyolu Cankurtaran mevkisinin Ankara yÃ¶nÃ¼nde hasarlÄ± kazalar ve yolda kalan TIRâ€™lar nedeniyle ulaÅŸÄ±m durdu. Ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla trafik yeniden aÃ§Ä±ldÄ±.

Â -DÃœZCE: Kuvvetli rÃ¼zgÃ¢r ve saÄŸanaktan balÄ±kÃ§Ä±lar, denize aÃ§Ä±lamadÄ±. AkÅŸam baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± kartpostallÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluÅŸturdu.

-Ä°ZMÄ°R: SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸta bazÄ± caddeleri su bastÄ±, yaya ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±. Deniz seferleri iptal oldu.

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-MUÄžLA: DatÃ§a-Bodrum feribot seferleri fÄ±rtÄ±na nedeniyle dÃ¼n ve bugÃ¼n iÃ§in iptal edildi.

-ANTALYA: Aksu ilÃ§esinde Kundu ve KemeraÄŸzÄ± mahallelerinde hortum oluÅŸtu. Seralar yÄ±kÄ±ldÄ±.

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