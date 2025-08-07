Sıcaklarda uyumanın püf noktaları

Haberin Devamı

TÜRK Nöroloji Derneği Başkan Yardımcısı ve 9 Eylül Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztura, artan sıcakların uyku düzenini bozduğunu belirterek önerilerinde bulundu. Prof. Dr. İbrahim Öztura Hürriyet’e şunları söyledi:

“Uyku hijyeni denen bir kavram var. Uykumuzun güzel, kaliteli ve bize yetecek nitelikte olması gerekiyor. Bu ne demek? İstediğimiz sürede, dinlenmiş olarak, ertesi günü devam ettirebilecek dinçlikte bir uykuya sahip olmalıyız. Ama tabi ki buna ulaşmayı engelleyen faktörler var. Bunlardan biri de son dönemde artan sıcaklıklar. Bunun önüne geçebilmek için yatak odasının soğutulması (20-24 derece aralığında olmalı), mümkünse hava akımının sağlanması ve en azından uyunabilecek sıcaklığa düşürülmesi gerekir.

‘SERİNDE YÜRÜYÜŞ YAPIN’

Gündüz dışarı çok fazla çıkılamadığından, günlük fiziksel aktivitemizi akşam belli bir serinliğe ulaştığında tamamlamalıyız. Yürümeli ve temiz hava almalıyız. Kaliteli uyku için uyku ortamı çok önemli. Oda karanlık ve sessiz olmalı. Bir bütün olarak baktığımızda günlük hayatın stresi, bunun geceye yansıması uyku düzenini bozar. Yarının planlamalarının akşam yatağa girince yapılması çok tehlikeli. Günün muhakemesini de gece yatakta yapmayın. Hepimizin hayalinde uzun ve sağlıklı yaşamak gibi bir konu var. Uzun uyumanın da uzun yaşamın kapılarını araladığı düşünülüyor. Bu nedenle insanlar uykularını yapılandırmaya çalışıyor.

Oysa insanlar uykuyu yapılandıramaz. Sizin uykunuz 6 saatse, bunu zorla 8 saate çıkaramazsınız. Kendisini 11 saat yatakta kalmaya zorlayan insanlar var. Bu yanlış. Peki ne yapılmalı? Akşam uykunuz gelmeden yatağa gitmeyin. Telefon da heyecanlı bir haber okumak gibi uykuyu kaçıracak aktivitelerden kaçının. Ilık bir duş alın. Varsa balkona çıkın.

‘UYKUYLA İNATLAŞMAYIN’

Uyumaya 1.5 saat kala sorun çözmeye uğraşmayın. Korku ya da aksiyon film ve oyunlardan uzak durun. Uyku konusunda beyninizle inatlaşmayın, inadı kırın. Yarım saaten fazla uyuyamazsanız yataktan çıkın. Kitap okuyun. Televizyon izleyin ama televizyon karşısında uyumayın. Gece ayarı yapılmış bir ışıkta belgesel izleyin. Uykuya hazır olunca da tekrar yatağa gidin. Sabah aynı saatte kalkın. Hafta sonu en fazla bir saat kaysın. Az uyusanız da sabah aynı saatte kalkmalısınız çünkü uyku uyanıklık düzeninizi bozmamanız gerekiyor.”