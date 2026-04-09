Sıcak sohbeti dünya izledi

Haberin Devamı

Dünya genelinden farklı sosyal medya mecraları kullanılan Çin’den bir video, bir anda tüm dünyaya yayıldı. Henüz saatler geçmeden 5 milyonun üzerine çıkan videoda Çinli küçük bir çocuk bir turiste yaklaşıyor ve İngilizce sohbet etmek istediğini söylüyor. Karşısındakilere ilk olarak nereli olduğunu sorduktan sonra “Türk’üz” cevabı üzerine “Türk dondurmaları çok güzel” diyor. Sonrasında Prof. Dr. Abdullah Sayıner olduğunu öğrendiğimiz Türk turist ise “Sen Türk dondurmalarını nereden biliyorsun?” diyor. Küçük çocuk ise “Xi’an’da bir mahalle var, Müslüman mahallesi orada yedim” diyor. Ardından 3 bilmece soruyor. Prof. Dr. Sayıner tüm sorulara ilgiyle cevap veriyor ve küçük çocuğu cesaretlendiriyor. Bu kadar iyi İngilizce konuşmayı nereden öğrendiğini soruyor. Küçük çocuk annesinin öğrettiğini söylüyor.

Haberin Devamı

3 KUŞAK DOKTOR AİLE

Prof. Dr. Sayıner 3 kuşak göğüs hastalıkları uzmanı olan bir aileden geliyor. Aynı ismi taşıdığı dedesi Abdullah Sayıner 1888 doğumlu ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında hekimlik yapmış bir isim. Görev yaptığı Denizli Buldan’da kendi maaşından yaptığı birikimler ve halktan topladığı yardımlar ile Buldan’da bir sanatoryum açıyor. Daha sonra sanatoryumlar kapatılınca burası göğüs hastalıkları hastanesine çevriliyor. Dönemin yaygın ve korkutucu hastalıklarından biri olan veremle mücadelesiyle tanınan Dr. Abdullah Sayıner’in bir büstü de o dönem yaptırılıyor ve hastaneye koyuluyor. Uzun yıllar sonra dedesinin ismini taşıyan Prof. Dr. Abdullah Sayıner bir video ile tüm dünyada tanınıyor.

MESAJ YAĞDI

Pazartesi günü İzmir’e dönen Prof. Dr. Sayıner ayağının tozuyla bir anda sosyal medyada ünlenmesine yol açan o videoyu Hürriyet’e anlattı, “Tıp fakültesinden bir arkadaş grubuyla tura gittik. Çin’in Xi’an şehrinde Terracota Askerleri olarak bilinen eserleri görmek için gitmiştik. Yemek sonrası dinlenirken o küçük çocuk geldi ve son derece düzgün bir İngilizceyle ‘Sizinle konuşmak istiyorum’ dedi ve ben de çok mutlu oldum. Çok tatlı, çok sempatik bir çocuktu. Kamerası olduğunu bile sonradan fotoğraflarda fark ettim. Bu kadar hızlı yayılmasına çok şaşırdım. Dünyanın birçok yerinden Pakistan’dan, Kanada’dan, Amerika’dan, Paraguay’dan mesajlar geliyor. Bana açıkçası o kadar abartılacak bir şey var gibi gelmiyor ama demek ki insanlar bu ilişkileri özlemişler. Bu dünya açısından acı bir şey. Sıradan bir görüşme bu kadar ilgi çekiyorsa demek ki insanlar günlük yaşamlarında buna rastlamıyorlar.”

Haberin Devamı

BU KADAR İLGİ GÖRMESİ ŞAŞIRTICI

Çinli çocuğun İngilizce sohbetine dünyadan yorum yağdı. Sonradan öğreniyoruz ki, videodaki turist bir Türk doktor. İzmir’de göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Abdullah Sayıner, “Bana göre basit bir diyalog idi ama videonun bu kadar çok sevilmesi insanların böyle diyaloglara hasret kaldığını gösteriyor. Dünya için acı verici bir şey. Çok özgüvenli ve tatlı bir çocuktu” dedi.



