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Sıcakta otomobilde uyuyakalmıştı! 4 yaşındaki Muhammed'den acı haber

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#Muhammed Aras Temel#Otomobil Kazası#Çocuk Ölümü
Sıcakta otomobilde uyuyakalmıştı 4 yaşındaki Muhammedden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 14:37

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, ailesine ait kapısı açık otomobile binerek uyuyakalan ve sıcak havanın etkisiyle havale geçiren 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun ölümünün ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Olay, dün Mazıdağı ilçesi kırsal Ekinciler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesine ait kapısı açık otomobile binen Muhammed Aras Temel, bir süre sonra araçta uyuyakaldı.

Sıcakta otomobilde uyuyakalmıştı 4 yaşındaki Muhammedden acı haber

Güneş altında uzun süre araçta kalan çocuğu fark eden ailesi, fenalaştığı anlaşılan Muhammed Aras'ı Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalede havale geçirdiği belirlenen Muhammed Aras, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sıcakta otomobilde uyuyakalmıştı 4 yaşındaki Muhammedden acı haber

Tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Muhammed Aras Temel'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Muhammed Aras Temel#Otomobil Kazası#Çocuk Ölümü

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