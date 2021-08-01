Sıcak İstiklal’i ikiye böldü

İstanbul’da nemin etkisiyle hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Yüksek binalar nedeniyle İstiklal Caddesi’nin yarısı gölge, yarısı güneşte kaldı. Kalabalık gölgeden yürümeyi tercih edince diğer taraf boş kaldı. Turistler ve vatandaşlar sıcaktan korunmak için şapka ve şemsiye kullandı. Sıcaklar nedeniyle bazı vatandaşlar meydandaki su havuzları ve çeşmelerde serinlemeyi tercih etti. Meydandaki kuşlar ise serinlemek için gün boyunca havuzların etrafında bekledi.

VATANDAŞ MASKE TAKMADI

Ancak kademeli normalleşme sonrası vaka sayısında meydana gelen artışa rağmen vatandaşların büyük bir kısmının maske takmadığı görüldü. Vatandaşlar bulaş tehlikesine neden oldu. Polis ekipleri maske takmayan bazı vatandaşları uyardı.

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