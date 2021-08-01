MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSıcak İstiklal’i ikiye böldü
GeriGündem Sıcak İstiklal’i ikiye böldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İSTİHBARAT SERVİSİ
Haber Giriş: 01.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sıcak İstiklal’i ikiye böldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıcak İstiklal’i ikiye böldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunda Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında aşırı sıcak hava beklendiğini açıklamıştı.

İstanbul’da nemin etkisiyle hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Yüksek binalar nedeniyle İstiklal Caddesi’nin yarısı gölge, yarısı güneşte kaldı. Kalabalık gölgeden yürümeyi tercih edince diğer taraf boş kaldı. Turistler ve vatandaşlar sıcaktan korunmak için şapka ve şemsiye kullandı. Sıcaklar nedeniyle bazı vatandaşlar meydandaki su havuzları ve çeşmelerde serinlemeyi tercih etti. Meydandaki kuşlar ise serinlemek için gün boyunca havuzların etrafında bekledi.

VATANDAŞ MASKE TAKMADI

Ancak kademeli normalleşme sonrası vaka sayısında meydana gelen artışa rağmen vatandaşların büyük bir kısmının maske takmadığı görüldü. Vatandaşlar bulaş tehlikesine neden oldu. Polis ekipleri maske takmayan bazı vatandaşları uyardı. 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi