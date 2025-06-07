Sıcak havayı gören soluğu sahilde aldı! Plajlar doldu taştı! Nüfusu 1 milyonu geçti

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Kurban Bayramının ikinci gününde İstanbul'da kalanlar sıcak havayı da fırsat bilerek plajlara akın etti. Büyükçekmece'deki plaj havadan görüntülendi. 4 günlük bayram tatilinde bazı vatandaşlar tatil beldelerine bazıları memleketlerine gitti.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler İzmir'in Çeşme ilçesine akını ediyor. Çeşme'de nüfus 1 milyonu aşarken otellerde doluluk yüzde 90'a ulaştı. Mersin'in iki ilçesinde ise yoğunluk yaşanıyor.

Büyükçekmece'deki halk plajında yoğunluk oluştu. Kimi güneşlendi, kimi denizde yüzdü. Plaj havandan da görüntülendi.

Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de Menekşe Sahili'nde, günün erken saatlerinden itibaren dolmaya başlarken, güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar denize girerek serinledi, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar da sahilin keyfini oyunlar oynayarak çıkardı.

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NÜFUS 1 MİLYONU AŞTI

Nüfusu 1 milyonu aşan ilçede vatandaşlar denizin ve kumun tadını çıkartıyor. İlçenin en ünlü plajlarından Ilıca Plajı'nda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

İzmir'in en ünlü ve gözde tatil noktalarından biri olan Çeşme'de bayram yoğunluğu yaşanıyor. İlçenin nüfusu bayramın ikinci günü itibariyle 1 milyonu aşarken, otellerde doluluk oranı ise yüzde 90'ı buldu.

Çeşme'nin en ünlü plajlarından biri olan Ilıca Plajı'nda yaşanan yoğunluk göze çarptı.

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3 kilometrelik şeridi olan ünlü plaja gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu. Bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Ilıca Plajı'nda oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

MERSİN'İN İKİ İLÇESİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlarda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olduğu kentte tatilciler, ilçelerdeki plajları tercih etti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korikos Antik Kenti'nin bir parçası olan Kızkalesi'ne gelen ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

Kızkalesi Turizm, Kültür ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, otel, pansiyon gibi tesislerin dolu olduğunu söyledi. Kızkalesi'nde alınan önlemlerin olumlu yansıdığını kaydeden Çalışkan, "Herkesi bu güven ortamında tatilini Kızkalesi'nde geçirmesi için davet ediyorum istiyorum" dedi.