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Sıcak havanın etkisiyle sular çekildi! Kentte eski bir mahalle ortaya çıktı 'Mezarlarımız, evlerimiz görüldü'

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#Kayseri#Yamula Barajı#Sıcak Hava
Sıcak havanın etkisiyle sular çekildi Kentte eski bir mahalle ortaya çıktı Mezarlarımız, evlerimiz görüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 10:55

Kayseri’de, Yamula Barajı’ndaki suların sıcaklar nedeniyle çekilmesinin ardından eski mahalleler ve yollar ortaya çıktı. Suların çekilmesi ile ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi. Mahalle sakini "Mezarlarımız ortaya çıktı, şimdi su çekilince biraz yollar açıldı, bağımıza gidebiliyoruz. Yoksa gidemiyorduk" ifadelerini kullandı.

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Yamula Barajında sular çekildi: Eski mahalle ve yollar ortaya çıktı
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Yamula Barajında sular çekildi: Eski mahalle ve yollar ortaya çıktı
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Yamula Barajında sular çekildi: Eski mahalle ve yollar ortaya çıktı
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Yamula Barajında sular çekildi: Eski mahalle ve yollar ortaya çıktıTüm Fotoğraflar
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Sıcak havaların etkisiyle Yamula Barajı’ndaki suların yaklaşık 200 metre çekilmesinin ardından Kocasinan ilçesinde bulunan Taşhan Mahallesi’ndeki eski evler ve yollar da ortaya çıkmaya başladı.

Sıcak havanın etkisiyle sular çekildi Kentte eski bir mahalle ortaya çıktı Mezarlarımız, evlerimiz görüldü

Çekilen suların altında kalan yollar ve evlerin ortaya çıkması ile birlikte suyun üzerinde bulunan ve karaya oturan bir sandal da görüldü.
Sıcak havanın etkisiyle sular çekildi Kentte eski bir mahalle ortaya çıktı Mezarlarımız, evlerimiz görüldü

SULAR ÇEKİLİNCE SU ALTINDA KALAN EVLER ORTAYA ÇIKTI

Taşhan Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Abdullah Özdemir, "Ben Taşhan Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Burada doğdum ve burada yaşıyorum. Burada sular çok çekildi bu yıl. Sıcaklar da çok arttı. Her yer kurudu. Su hala çekilmeye devam ediyor. Nereden baksanız 150-200 metre çekildi barajın suyu. Sular çekilince su altında kalan evler ortaya çıktı, mezarlarımız ortaya çıktı.

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Yollar da yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Burada önceden yol vardı, bağlara gidip geliyorduk. Bu yollarımız kapalıydı. Şimdi su çekilince biraz yollar açıldı, bağımıza gidebiliyoruz. Yoksa gidemiyorduk buradan" dedi.

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#Kayseri#Yamula Barajı#Sıcak Hava

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