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Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2021 - 14:14 | Son Güncelleme:

Sıcak havadan bunalanlar Caddebostan'a akın etti

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Sıcak havadan bunalanlar Caddebostan'a akın etti

İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti. Caddebostan Sahili'ne gelenler bol bol yüzdü.

İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için Caddebostan Halk Plajı'nı tercih etti. Bazıları denize girerken, bazıları ise yatarak güneşlendi.

Burada denize giren Erkan Altınöz, "Eşim ve çocuklarımla serinlemeye geldik. Hafta sonu kalabalık oluyor diye hafta içi geldik" dedi. İbrahim Karaman ise "Arkadaşlarla serinlemek için geldik. Deniz oldukça güzel, eğleniyoruz. Bizim için senenin ilk denizi oldu" diye konuştu.

Sıcak havadan bunalanlar Caddebostana akın etti

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