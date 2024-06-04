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Sıcak havada otomobilde havasız kaldı iddiası... Ali Furkan'ın kahreden ölümü

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#Bursa#Sağlık#Hastane
Sıcak havada otomobilde havasız kaldı iddiası... Ali Furkanın kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 13:14

Bursa'da babası Mehmet Güner'in (47) bıraktığı otomobilde cansız bedeni bulunan Ali Furkan Güner (4), toprağa verildi. Ali Furkan'ın ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

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Olay, dün İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Müteahhit Mehmet Güner, oğlu Ali Furkan'ı da alıp otomobille yapımı süren site inşaatını incelemeye gitti. İddiaya göre, Mehmet Güner, otomobilde oturmak isteyen oğlu Ali Furkan'ı araçta bırakıp şantiye alanında inceleme yaptı. Yaklaşık 1 saat sonra geri dönen Güner, otomobilin kapısını açtığında Ali Furkan'ı hareketsiz yatarken buldu.

Paniğe kapılan Güner, oğlunu otomobille yakındaki özel hastaneye götürdü. Solunumu olmadığı belirlenen Ali Furkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Furkan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp gönderildi.

Sıcak havada otomobilde havasız kaldı iddiası... Ali Furkanın kahreden ölümü

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Otopsi işlemleri tamamlanan çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Ali Furkan Güner, Osmangazi ilçesi Emek Fatih Camisi'nde öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sıcak havada otomobilde havasız kaldı iddiası... Ali Furkanın kahreden ölümü

Olayla ilgili soruşturma sürerken, hava sıcaklığının gölgede 36 dereceye kadar çıktığı İnegöl'de, camları kapalı olan otomobil içinde 'havasızlıktan' yaşamını yitirdiği değerlendirilen Ali Furkan Güner'in, kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla belirlenecek. Baba Mehmet Güner'in ise ifadesini alınacağı öğrenildi. (DHA)

Sıcak havada otomobilde havasız kaldı iddiası... Ali Furkanın kahreden ölümü

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#Bursa#Sağlık#Hastane

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