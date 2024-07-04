Sıcak hava yerini sağanak, fırtına ve gök gürültüsüne bırakıyor! Sıcaklık kaç derece düşecek? Yağmur kaç gün sürecek?

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İstanbul’da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava yerini sağanak yağışa bırakıyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nce Megakent genelinde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ‘Türkiye için Uyarı Durumu’ haritasında Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı (Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı) yapıldı.



Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Peki bir anda beklenen yağmurun nedeni ne? Sıcaklık kaç derece düşecek?



Bugün yurdun bir bölümünde merkezi Doğu Karadeniz ve Ukrayna'ya uzanan bir taraftan da Sivas ile Ankara'yı içine alan alçak basınç merkezli sistemin etkili olduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Bu sistemin rüzgârları kuzeyli olarak İstanbul’un üzerinde bulunuyor. Ayrıca bu sistemin bir kısmı Akdeniz'den yukarı doğru çıkıyor. Örneğin Antalya ve Konya çevresinde güneyli rüzgârlar görülüyor. Özetle karayel ile güneyli rüzgârlar Marmara Bölgesi üzerinden buluştu ya da birleşti diyebiliriz” ifadelerini kullandı.





‘MARMARA VE EGE BÖLGESİ SAĞANAK YAĞIŞA TESLİM OLACAK’

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“Güneyden gelen sıcak hava kuzeyden gelen serin havayla birleştiği için bu durum gök gürültülü sağanak yağışı körüklüyor” diyen Dr. Özdemir,dedi.

DİKKAT! SAĞANAK SELE NEDEN OLABİLİR DOLU GÖRÜLEBİLİR

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“Bu sağanak yağışlar sele de neden olabilir. Ayrıca kuvvetli sağanak yağışlar dolu oluşumunu da artırabilir” diyen Dr. Güven Özdemir, “Genel olarak yağmur bugün devam edecek. Yarın sabah ise Marmara’nın doğusunda kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yarın akşam saatlerinde ise yağmur şehri terk etmiş olacak gibi duruyor" dedi.





SICAKLIK GECE SAATLERİNDE 22 DERECEYE DÜŞECEK

Yağmurun oluştuğu saatlerde sıcaklıkta düşüş olacağına da dikkat çeken Dr. Özdemir,ifadelerini kullandı.