Sıcak hava virüsü öldürür mü? Havalar ısınınca Corona Virüsü biter mi?

Dünyada hızla yayılan ve şu ana kadar 110'dan fazla ülkede görülen corona virüsü, Türkiye'de de ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Corona virüsü şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” diyerek ilk vakayı resmen duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar virüsten korunma yollarını araştırmaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri de ‘sıcak havada virüsler ölür mü?’ oldu. Bu konudaki görüşler ise ikiye ayrılmış durumda. İşte detaylar.

Havalar ısınınca Corona Virüsü biter mi? Sıcak havada virüsler ölür mü?

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Avustralya’da şu an yaz olmasına rağmen iki vakanın ortaya çıkmasının umutları azaltırken, bulaşmaların salgın halinde yayılmamasının ise umut vaat ettiğini söylüyor.

Diğer yandan Corona Virüsünün, zarflı virüs denen bir yapıya sahip olması nedeniyle dış ortamda uzun süre yaşama şansı olduğu belirtildi. Uzmanlar, virüslerin canlı kalmalarının ortam ısısı, güneş ışığı varlığı, ortamdaki nem oranı gibi birçok etken ile belirlendiğine dikkat çekti.

Yeni tip corona virüs hakkında bilgiler sınırlı olsa da uzmanların çoğu haziran ayında vakaların durmaya yakın hale geleceğini belirtti.

Neden sıcaklıkla birlikte virüsün azalması veya yok olması bekleniyor?

Virolog Thomas Pietschmann "Doğrusunu söylemek gerekirse, virüsü hala tanımıyoruz” diyerek uzmanların hala virüsün gidişatını tahmin edemediğini söylüyor.

Pietschmann'a göre insanların bu virüsle ilk defa karşılaşıyor olması onu diğerlerinden ayırıyor. Pietschmann, "Çin'den aldığımız veriler de bu virüsün hayvanlardan insanlara sadece bir kere geçtiğini ve bu yolla yayıldığını gösteriyor” diyor.

Hemen herkesin bir şekilde karşılaştığı grip virüslerinin aksine bağışıklık sistemimiz corona patojenlerinden gelen bir saldırıya hazırlıklı değil. Üstelik, kuzey yarımküredeki çevresel koşullar virüsün yayılması için neredeyse ideal. Bunun en önemli sebeplerden biri bu bölgelerdeki sıcaklık.

Solunum yoluyla bulaşan virüsler (respiratuar virüsler) için, havaların serin olduğu dönemler kolaylık sağlıyor. Pietschmann bu durumu "Virüsler düşük sıcaklıklarda daha stabil durumda bulunabilirler. Buzdolabının yemekleri uzun süreyle saklamak için en uygun yer olması buna bir örnek olabilir” diye ifade ediyor.

Corona Virüs Aşısı, Covid-19 aşısı bulundu mu?

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bazı aşıların hayvanlar üzerinde denenme aşamasında olduğu belirtiliyor. İnsanlarda kullanılabilecek bir aşının en iyi ihtimalle gelecek yılın ortalarını bulması bekleniyor. Hayvanlar üzerinde denenen aşılar olumlu sonuç verirse önümüzdeki aylarda insanlar üzerinde deneme aşamasına geçilebilir. İnsanlarda da olumlu sonuç vermesi halinde kitlesel üretime geçilmesinin ise zaman alacağı konuşuluyor.