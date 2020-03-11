Sıcak hava virüsü öldürür mü? Havalar ısınınca Corona Virüsü biter mi?

Dünyada hızla yayılan ve şu ana kadar 110'dan fazla ülkede görülen corona virüsü, Türkiye'de de ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Corona virüsü şüphesi olan vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” diyerek ilk vakayı resmen duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar virüsten korunma yollarını araştırmaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri de ‘sıcak havada virüsler ölür mü?’ oldu. Bu konudaki görüşler ise ikiye ayrılmış durumda. İşte detaylar.

Havalar ısınınca Corona Virüsü biter mi? Sıcak havada virüsler ölür mü?



Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Avustralya’da şu an yaz olmasına rağmen iki vakanın ortaya çıkmasının umutları azaltırken, bulaşmaların salgın halinde yayılmamasının ise umut vaat ettiğini söylüyor.

Diğer yandan Corona Virüsünün, zarflı virüs denen bir yapıya sahip olması nedeniyle dış ortamda uzun süre yaşama şansı olduğu belirtildi. Uzmanlar, virüslerin canlı kalmalarının ortam ısısı, güneş ışığı varlığı, ortamdaki nem oranı gibi birçok etken ile belirlendiğine dikkat çekti.

Yeni tip corona virüs hakkında bilgiler sınırlı olsa da uzmanların çoğu haziran ayında vakaların durmaya yakın hale geleceğini belirtti.

Corona Virüs Aşısı, Covid-19 aşısı bulundu mu?

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bazı aşıların hayvanlar üzerinde denenme aşamasında olduğu belirtiliyor. İnsanlarda kullanılabilecek bir aşının en iyi ihtimalle gelecek yılın ortalarını bulması bekleniyor. Hayvanlar üzerinde denenen aşılar olumlu sonuç verirse önümüzdeki aylarda insanlar üzerinde deneme aşamasına geçilebilir. İnsanlarda da olumlu sonuç vermesi halinde kitlesel üretime geçilmesinin ise zaman alacağı konuşuluyor.