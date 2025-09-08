×
Sıcak hava harekete geçirdi! Türkiye'nin en yüksek zirvesinde kayalar kopuyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2025 15:18

Sıcak hava dalgası Ağrı Dağı'nda kaya düşmelerini tetikledi. Büyük gürültülerle yuvarlanan kayalar toz bulutları oluşturdu.

Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'nda sıcak hava dalgası nedeniyle kayalar yerinden koparak yamaçlardan yuvarlanmaya başladı.

Dağın eteklerinde meydana gelen bu doğal olay, görsel bir şölen sunsa da çevrede bulunan dağcılar ve ziyaretçiler için tehlike oluşturuyor.

Sıcak hava harekete geçirdi Türkiyenin en yüksek zirvesinde kayalar kopuyor

Bölgede çekilen görüntülerde, güneşin etkisiyle ısınan kayaların büyük gürültülerle parçalanarak aşağıya doğru yuvarlandığı anlar yer alıyor. Yoğun toz bulutlarının yükseldiği yamaçlarda zaman zaman kaya parçalarının hızla ilerlediği görülüyor.

Yerel rehber Cuma Saltık, yıllardır bölgede olduğunu ama ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek, "Küresel ısınma, doğanın dengesini ciddi şekilde etkiliyor. Ağrı Dağı'nda bile bu değişimi açıkça görmeye başladık" ifadelerini kullandı.

