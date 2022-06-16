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Sıcak hava dalgası geliyor... Hafta sonuna dikkat! Canlı yayında kritik uyarı

#Meteoroloji#Sıcak Hava Dalgası#Güneydoğu Anadolu
Sıcak hava dalgası geliyor... Hafta sonuna dikkat Canlı yayında kritik uyarı

Suriye ve Irak'ta hava sıcaklığı 50 dereceyi bulması bekleniyor. Peki, Türkiye bu sıcaklıklardan nasıl etkilenecek? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu bizim Güney bölgelerimizi etkiliyor, Akdeniz'i etkiliyor. Yarından itibaren Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık ortalaması 36-37 derecenin üzerine çıkacak. Hafta sonu bu sıcaklıklar daha da artacak. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 43-44 dereceye ulaşacak sıcaklıklar. Akdeniz'de, Antalya Adana'da, Ege'de Muğla dolaylarında sıcaklıklar da ciddi bir artış görünüyor olacak." ifadelerini kullandı.

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Suriye ve Irak’ı etkisi altına alması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklığının 50 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor. Türkiye'de de hava sıcaklıklarının yarından itibaren Günaydoğu Anadolu'da artması bekleniyor. Detayları Meteoroloji danışmanı Esra Bayhan anlattı...

Esra Bayhan, A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

Yağış bir süre daha bizimle. Etkisi kısmen azaldı artık, turuncu alarm  yok ancak bugün için özellikle iç Ege'de kuvvetli yağışlar aralıklarla devam ediyor. Yerel sağanaklar olarak devam ediyor. 

İlerleyen günlerde yağışlar biraz daha etkisini azaltıyor ama Pazartesi günü ülkemiz yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Pazartesi günü tekrar yağış geliyor ülkemize. Yine Avrupa üzerinden gelen bir sistemden bahsediyoruz. Yurdun Batısının büyük bir kısmını etkisi altına alacak. Geçtiğimiz haftaya göre biraz daha zayıf bir sistem gibi duruyor.

Sıcak hava dalgası geliyor... Hafta sonuna dikkat Canlı yayında kritik uyarı

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"GÜNEYDOĞU'DA YARINDAN İTİBAREN SICAKLIK 40 DERECEYİ BULACAK"

Bu bizim Güney bölgelerimizi etkiliyor, Akdeniz'i etkiliyor. Örnek veriyorum yarından itibaren Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık ortalaması 36-37 derecenin üzerine çıkacak. Hafta sonu bu sıcaklıklar daha da artacak. Diyarbakır, Şanlıurfa'da 40 dereceleri gösterecek termometreler. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 43-44 dereceye ulaşacak sıcaklıklar. Aynı zamanda Akdeniz'de, Antalya Adana'da, Ege'de Muğla dolaylarında sıcaklıklar da ciddi bir artış görünüyor olacak. Salı gününe kadar bu sıcaklık artışları Güneydoğu Anadolu'da, Akdeniz'de ve Ege'de etkili olmaya devam edecek.

Bu yaz için öngörümüz şu; Güney kesimlerimiz ağırlıklı olarak Güneyli hava akımlarından etkilenip çok sıcak bir yaz geçiriyor olacak gibi görünüyor. Kuzeyli hava akımları ise yurdun Batısında ve Kuzeyinde etkili olacak. Biraz daha yaışlı günler göreceğiz gibi duruyor.

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#Meteoroloji#Sıcak Hava Dalgası#Güneydoğu Anadolu

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