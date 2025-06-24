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Sıcak hava dalgası geliyor! AKOM saat vererek uyardı

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#AKOM#Sıcak Hava Uyarısı#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıcak hava dalgası geliyor AKOM saat vererek uyardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 12:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcak hava uyarısında bulundu. Sıcaklıkların 37 dereceye kadar ulaşacağı belirtilen açıklamada İstanbullulara saat verilerek güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

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Yurt geneli sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından tarih vererek 'Sıcak hava' uyarısında bulundu.

Sıcak hava dalgası geliyor AKOM saat vererek uyardı

TARİH VE SAAT VERİLDİ

Yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen Sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir. 

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Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır.

Başta yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi hastalıkları bulunan kişilerin güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri tavsiye edilmektedir" denildi.

Sıcak hava dalgası geliyor AKOM saat vererek uyardı

 

 

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#AKOM#Sıcak Hava Uyarısı#İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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