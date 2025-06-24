Sıcak hava dalgası geliyor! AKOM saat vererek uyardı

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Yurt geneli sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından tarih vererek 'Sıcak hava' uyarısında bulundu.

TARİH VE SAAT VERİLDİ

Yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen Sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir.

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Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır.

Başta yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi hastalıkları bulunan kişilerin güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri tavsiye edilmektedir" denildi.