Sıcak hava dalgası bunaltacak! Prof. Dr. Orhan Şen'den iki bölge için kritik uyarı: 39 dereceyi bulabilir

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Havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonu da açıldı. Kurban Bayramı boyunca insanlar sıcak havanın tadını çıkardı. Peki sıcaklık artacak mı? Tüm yurtta ve İstanbul’da bizi nasıl bir hava bekliyor? CNN TÜRK ekibinden Ceren Meriç'in sorularını cevaplayan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, iki bölgede yaşayan insanları uyararak “Sıcaklıklar 39 dereceye dayanabilir. Sıcak çarpmalarına aman dikkat” dedi.

ŞEN’DEN İKİ BÖLGE İÇİN SICAKLIK UYARISI

“İstanbul’da tam deniz havası var” diyen Şen, yaz havasının devam edeceğini belirterek “Yağmur gelecek, soğuk gelecek diye bir şey yok. Önümüzdeki hafta sonuna doğru sıcaklıklar biraz daha artacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve İç Ege ve Ege’nin kuzey kesimlerinde sıcaklıklar biraz aşırıya kaçacak önümüzdeki günlerde. Bu bölgedeki vatandaşlarımız sıcaklıklara karşı kendini korumalı. 5 gün üzerinde 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar devam ederse buna sıcak hava dalgası deriz. Sıcak hava dalgasında hem sıcak havanın hem de güneşten gelen radyasyonun etkisi ile güneş çarpmaları olabilir. İç Ege ve Ege’nin kuzey bölgelerinde sıcaklık 37-38 dereceye kadar çıkabilir, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise yaklaşık 39 dereceyi bulur.” dedi.

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İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Marmara ve İstanbul’a ilişkin hava tahminlerini paylaşan Şen, şunları söyledi: “Sıcaklıklar ortalamanın 1 veya 2 derece yukarısına çıkıyor. Önümüzdeki 10-15 gün sıcaklıklar ortalamanın altına düşmeyecek.”

"10 GÜN YAĞIŞ YOK"

“Yağışsız bir periyoda girdik” uyarısında bulunan Şen, bu periyodun Bayram tatilinden 3 gün önce başladığının altını çizerek “Bir haftadır yağış yok, 10 gün daha yağış yok, bu durum tehlikeli. Bu hem sulama hem de içme suyu açısından riskli. İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı yüzde 75, geçen yıla göre yüzde 5 düşük. Önümüzdeki günlerde yağmur yağmazsa risk olabilir. Bu yaz ayları da sıcaklıklar yüksek geçecek. Suyumuzu iyi kullanalım.” İfadelerini kullandı.