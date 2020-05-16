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DHA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 13:54,Son Güncelleme:

Sıcak hava asfaltı eritti!

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Sıcak hava asfaltı eritti!
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Tokat'ta kentteki yüksek hava sıcaklığı nedeniyle karayolunda zaman zaman asfaltın eridiği görüldü.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 31 dereceye ulaştığı Tokat'ta, asfalt eridi.

Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde yolun büyük bölümünde eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sıcak hava asfaltı eritti

Karayolları ekipleri tarafından belirli aralıklarla erime olan bölgelere mıcır tozu atıldı.

Sıcak hava asfaltı eritti

Sürücüler ise şimdiden bu durumun yaşanması durumunda yaz aylarında daha büyük sıkıntı yaşanabileceğini belirterek önlem alınmasını istedi.

 

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