Sibirya’dan gelen aşırı soğuklar Akdeniz’e kadar iniyor! İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak? ‘Antalya bile Finlandiya’dan daha soğuk olacak’

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Kutuplardan gelen soğuk hava dalgası, yurdun büyük bölümünde etkisini göstermeye başladı. İstanbul’da ise daha önceki kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkili olmuştu; ancak bu sefer kar, kent genelinde görülecek.



Kutup girdabının (polar vortex) iyice etkisini artırdığına dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Sıcaklıklar artık kar yağışı seviyelerinde gözüküyor” dedi ve ekledi:



“Kutup havasını taşıyan eksi 35 ila eksi 40 derecelik soğuk hava kütlesinin, Orta Karadeniz üzerinden gelerek doğu-batı bandında ilerlemesi bekleniyor. İlk aşamada Marmara ve Karadeniz’in kıyı şeridinin tamamını, daha sonrasında ise iç bölgelerimizi etkisi altına alması güçlü bir ihtimal olarak öngörülüyor.”



‘DENİZ SUYU SICAKLIKLARINDAKİ DÜŞÜŞ, ZEMİNDE OLUŞACAK KAR YAĞIŞINI GÜÇLENDİRİYOR’



Deniz suyu sıcaklıklarının da güçlü kar ihtimalini artırdığını söyleyen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Geçmiş yıllara baktığımızda, özellikle İstanbul’da deniz suyu sıcaklıkları 8 derece civarında olduğunda karın zeminde tutunduğunu gözlemlemiştik. Şimdi de mevsim hava durumu tahmin modellerine baktığımda deniz suyu sıcaklıklarının 8-9 derece arasında olduğunu görüyorum. Direkt 8 derece olan yerler de var, 9 derece olan yerler de… Özetle, hem deniz suyu sıcaklıkları hem de ülkemiz üzerine gelen sistem, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde zeminde tutacak kar yağışı ihtimalini çok artırıyor” ifadelerini kullandı.





‘ANTALYA, İSVEÇ VE FİNLANDİYA’DAN DAHA SOĞUK OLACAK’

‘İSTANBUL UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİĞİ YAĞIŞI GÖRECEK, SICAKLIK EKSİ 5-6 DERECELERE DÜŞECEK’

19-23 ŞUBAT ARASINDA HAVA NASIL OLACAK?

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Sibirya’dan gelen aşırı soğukların Akdeniz’e kadar ineceğini de söyleyen Adil Tek,ifadelerini kullandı.İstanbul içindiyen Adil Tek, "Sıcaklıklar gün gün, kademe kademe düşüş gösterecek. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıklar, denize yakın bölgelerde biraz yumuşasa dakadar düşecek. Bu durum, zeminde yağan karın tutulmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Hava durumu tahmin modellerine göre önümüzdeki 4-5 günde havanın nasıl olacağına da değinen Adil Tek, gün gün şu bilgileri paylaştı:

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19 Şubat: Kar yağışı, Avrupa Yakası’nda öğleden sonra görülmeye başlayacak. Trakya’da da bu tarihte kar gözüküyor. Ankara, bir önceki yağışlarda beklenen yağışı alamamıştı. Bu sefer ufak ufak almaya başlayacak.



20 Şubat: Marmara ve Batı Karadeniz’de yağışın gücü artacak. Bu iki günde 2-4 cm civarında zeminde kar görülebilir.



21 Şubat: İstanbul başta olmak üzere çevre şehirlerde kar yağışı daha da güçlenecek. Kar kalınlığı 10 cm bulabilir. Özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı biraz daha artabilir.



22-23 Şubat: Zeminde kar bulunuyor. Pazar günü yağış biraz olsun devam edecek, sonra da artık soğuk ve yağışlı hava İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölümlerini terk edecek.





DON VE BUZ OLAYLARI ARTACAK! ‘OKULLARIN TATİL EDİLMESİ GÜÇLÜ BİR OLASILIK’

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Bu tarihlerde don ve buz olaylarının gece geç saatlerde etkili olabileceğini söyleyen Dr. Güven Özdemir,ifadelerini kullandı.

“Risk yönetimi, kurumlar arasında sıkı bir şekilde kurulmalı ve uygulanmalı; risk oluştuktan sonra tedbir almanın faydası olmayacak” uyarısında da bulunan Dr. Güven Özdemir, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve AFAD gibi kuruluşların uyarılarına kesinlikle uyulması gerekiyor. Perşembe gününe kadar işlerinizi planlamak önemli. Şehirlerarası yollarda seyahat bu dönem büyük risk taşıyor ve ulaşımda kesilmeler yaşanabilir” dedi.



Fotoğraflar: AA