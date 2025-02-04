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Sibirya soğukları geliyor! İstanbul'da kar alarmı... AKOM etkili olacak dedi ve uyardı

Güncelleme Tarihi:

#Kar#Hava Durumu#Soğuk Hava
Sibirya soğukları geliyor İstanbulda kar alarmı... AKOM etkili olacak dedi ve uyardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 11:06

Hava sıcaklığı yurt genelinde bugünden itibaren düşmeye başlıyor. Mevsim normalleri 6 ila 12 derece azalırken soğuk hava dalgasının bir hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ankara ve İstanbul’da da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM da sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını bildirirken İstanbul'da etkili olacak kar yağışı ile ilgili son durumu paylaştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklık hissedilir derecede azalacak.

Sıcaklık, hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altında olacak. Türkiye, yeni yağışlı sistemin etkisine girecek.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI

Kar yağışı ile ilgili olarak bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan(AKOM) geldi. AKOM'dan gelen açıklamada, 'İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecektir. Bugün 7°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların gece saatlerinden itibaren 4°C ve altına kar değerlerine gerileyeceği Cuma sabah saatlerine kadar il genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı gecişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.' ifadeleri kullanıldı.

Sibirya soğukları geliyor İstanbulda kar alarmı... AKOM etkili olacak dedi ve uyardı

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Öte yandan çarşamba günü aralıklı başlayan kar yağışının perşembe günü kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Kar kalınlığının bölge bölge 5-15 cm arasında olacağı bildirildi.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı. D-100 kara yolu geçişinde hafif şekilde kar yağarken, zeminde etkili olmadı. 

Sibirya soğukları geliyor İstanbulda kar alarmı... AKOM etkili olacak dedi ve uyardı

Kar yağışının ardından yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Dağı'nda kar yağışıyla birlikte sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

SICAKLIK 6-12 DERECE DÜŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sibirya soğukları geliyor İstanbulda kar alarmı... AKOM etkili olacak dedi ve uyardı

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Macit, yağışların sağanak şeklinde başlayacağını dile getirerek, "Salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Sibirya soğukları geliyor İstanbulda kar alarmı... AKOM etkili olacak dedi ve uyardı

Çarşamba günü için beklenen hava durumu tahmin haritası...

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilebilir düzeyde azalacağını vurgulayan Macit, "Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesini bekliyoruz" dedi.

Sibirya soğukları geliyor İstanbulda kar alarmı... AKOM etkili olacak dedi ve uyardı

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DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ

Macit, geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan sis ve pus hadisesinin özellikle yarın iç ve doğu kesimlerin tamamında etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, sisin salı günü yağışla birlikte azalacağını ancak hafta sonu itibarıyla tekrar görüleceğine dikkati çekti.

Sibirya soğukları geliyor İstanbulda kar alarmı... AKOM etkili olacak dedi ve uyardı


Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesinin devam ettiğine işaret eden Macit, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Macit, İstanbul'da yağışlı havanın bugün süreceğini açıkladı.

Çarşamba günü İstanbul için karla karışık yağmur beklendiğinin altını çizen Macit, "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz. Sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 5-6 dereceye kadar düşecek" şeklinde konuştu.

Sibirya soğukları geliyor İstanbulda kar alarmı... AKOM etkili olacak dedi ve uyardı
Perşembe günü için beklenen hava durumu tahmin haritası...

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Macit, başkentte salı günü sağanak, çarşamba günü ise hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.

Macit, Ankara'da 11 derece olan sıcaklıkların gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşmesini beklediklerini kaydetti.

İzmir'de de bugün etkili olacağını vurgulayan Macit, "İzmir'de sıcaklıkların 17 dereceden 8-9 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sibirya soğukları geliyor İstanbulda kar alarmı... AKOM etkili olacak dedi ve uyardı

DOĞU'DA ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

Uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Bazı illerimizde Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.

Ankara : 3 / 0

İstanbul : 5 / 2

İzmir : 9 / 4

Konya : 3 / 0

Kocaeli : 5 / 3

Bolu : 0 / -2

Samsun : 6 / 5

Trabzon : 6 / 4

Tokat : 1 / -1

Erzurum : -2 / -12

Eskişehir : -1 / -2

Afyonkarahisar : -1 / -4

Balıkesir : 4 / 1

Sivas : -1 / -4

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#Kar#Hava Durumu#Soğuk Hava

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