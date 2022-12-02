Sibirya soğukları geliyor... Bu kış sert geçecek

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Soğuk hava etkisini artık hissettirmeye başladı. Kış turizm merkezleri ve yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Uzmanlar kar yağışı için aralık ayına dikkat çekiyor. Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası önce Avrupa’yı ardından da Türkiye’yi etkisi altına alacak. Ayın ilk haftasında sıcaklık hissedilir şekilde düşecek.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), “Birçok ülkede kar örtüsü maksimum seviyeye yaklaştı” açıklamasını yaptı. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Tatlı da bazı bölgelerde yağışın büyük bir alanı kapladığını belirterek, “Özellikle kasımdan itibaren Kuzey Amerika, Alaska, Kanada ve Avrasya karları büyük bir alanı kapladı. Türkiye’de de Sibirya yüksek basıncından dolayı ayaz etkili olacak. Sibirya yüksek basıncı kuru, Soğuk bir hava getiriyor. Bunun kar örtüsüne ek olarak buraları daha da soğutacağı bekleniyor” bilgisini verdi.

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KARA HAZIR OLUN

- Tahminler doğru çıkarsa Kış, ayazı ve karıyla donduracak. Prof. Dr. Tatlı, geçmiş yıllara göre daha fazla kar beklendiğini söyledi: “Kuzey Yarımküre kar örtüsü aylık ortalaması artıyor, güncel kar örtüsü miktarı maksimum değerleri takip ediyor. Bu durum Kuzey Amerika, Kanada, Alaska ve Avrupa’da kar yağışı ve soğuğa işaret ediyor. Sibirya soğuğu da cabası.”