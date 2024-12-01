×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sibirya soğukları etkili oluyor... Sürücüler araçlarını soğuktan korumak için branda kapladı

Güncelleme Tarihi:

#Kar#Soğuk#Bitlis
Sibirya soğukları etkili oluyor... Sürücüler araçlarını soğuktan korumak için branda kapladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 09:59

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 15 derecelere kadar düşmesi nedeniyle sürücüler araçlarını soğuktan korumak için üzerlerini naylon brandalarla kapatmaya başladı.

Haberin Devamı

Sibirya soğuklarının etkili olmaya başladığı yerlerden biri olan Güroymak ilçesinde, soğuk havalar hayatı zorluyor. İlçede, özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesi, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sibirya soğukları etkili oluyor... Sürücüler araçlarını soğuktan korumak için branda kapladı

Gece sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte, don olayları sabah saatlerinde araç sahipleri için büyük zorluklar yaşatıyor. Soğuk hava nedeniyle araçlar ve ağaçlar tamamen donarken, araç sahipleri soğuktan korunmak için farklı yöntemler arıyor.

Sibirya soğukları etkili oluyor... Sürücüler araçlarını soğuktan korumak için branda kapladı

Haberin Devamı

Araçların camları ve hatta motor bölümleri tamamen donarken, sürücüler için ciddi bir ulaşım engeli oluşturuyor. Bunun önüne geçmek isteyen bazı vatandaşlar, pratik bir çözüm olarak araçlarını naylon brandalarla örtmeye başladı.

Sibirya soğukları etkili oluyor... Sürücüler araçlarını soğuktan korumak için branda kapladı

Bu uygulama, araçların donmasını engellemese de, soğuk havanın etkilerini bir nebze olsun hafifletmiş oluyor.

Sibirya soğukları etkili oluyor... Sürücüler araçlarını soğuktan korumak için branda kapladı

Araçlarını soğuktan korumak için naylon brandayla kapattıklarını anlatan Mustafa Kaya, bu sayede araçlarını soğuktan havanın olumsuz etkilerinden bir nebze olsun koruduklarını ifade etti.

Sibirya soğukları etkili oluyor... Sürücüler araçlarını soğuktan korumak için branda kapladı

Son günlerde hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düştüğüne dikkat çeken Mehmet Okay ise sabahları araçlarını daha kolay çalıştırmak için zorunlu olarak üzerini kapattıklarını dile getirdi.

Sibirya soğukları etkili oluyor... Sürücüler araçlarını soğuktan korumak için branda kapladı

Haberin Devamı

Öte yandan, Güroymak'ta etkili olan bu soğuk hava dalgası sadece araçlar için değil, günlük yaşamın birçok alanında zorluklara neden oluyor. İlçe genelinde etkili olan soğuklardan ağaçlarda nasibini aldı. Kentte bulunan ağaçların dalları tamamen buz ve kırağı ile kaplandı.

Sibirya soğukları etkili oluyor... Sürücüler araçlarını soğuktan korumak için branda kapladı

Sibirya soğukları etkili oluyor... Sürücüler araçlarını soğuktan korumak için branda kapladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kar#Soğuk#Bitlis

BAKMADAN GEÇME!