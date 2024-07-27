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‘Siberağ’ çocuklara ağ atan 82 kişiyi yakaladı

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#Ali Yerlikaya#Siberağ#Operasyon
‘Siberağ’ çocuklara ağ atan 82 kişiyi yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ildeki ‘Siberağ-2’ operasyonlarında 82 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde  ‘Çevrimiçi çocuk müstehcenliği’, ‘Yasadışı bahis’ ve ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçlarına yönelik ‘Siberağ-2’ operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi ve Çocuk Koruma Sistemi gibi uluslararası bağımsız kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar sonucu 39 ilde ‘çevrimiçi çocuk müstehcenliği’ suçunu işlediği tespit edilen 80 şüpheli yakalandı.

YERLİKAYA DUYURDU

Ayrıca, sosyal medyadan vatandaşlara ait kişisel verilerin satışını yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şüpheli Elazığ’da, yine sosyal medya uygulaması üzerinden yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli Bingöl’de yakalandı. Yerlikaya, “Siber vatanda da mücadelemiz devam edecek” dedi.

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#Ali Yerlikaya#Siberağ#Operasyon

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