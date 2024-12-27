'Siberağ-13' operasyonları... Bakan Yerlikaya duyurdu: Aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 27 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"16 ilde "Yasa Dışı Bahis ve Sanal Kumar" suçuna yönelik düzenlenen "siberağ-13" operasyonlarında;

Aralarında Sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen ve sosyal medya uygulamalarında yüksek takipçisi olan şüphelilerinde bulunduğu 27 kişi yakalandı!

Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suç unsurudur!

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 4 ay süren çalışmalar sonucunda sosyal medya platformlarında, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapma, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik etme suçlarından yüksek takipçili sosyal medya kullanıcıları hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

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İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Mersin, Ağrı, Antalya, Batman, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Isparta, Sakarya ve Şırnak'ta düzenlenen "SİBERAĞ-13" operasyonları sonucunda çok sayıda dijital materyale el kondu. 27 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsteriz ki; Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz, suç ve suçlularla mücadelede 7/24 görev başındadır.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"