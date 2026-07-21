Siber vatanın muhafızı: Avcı

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İlk olarak 2025 yılında İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan sistem, daha sonra İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uzman personeli tarafından geliştirildi. Siber polisi, kendi imkânlarıyla geliştirdiği yapay zekâ eğitimi, modelleme ve ileri düzey yazılım çalışmalarıyla Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) ortaya çıkarıldı.

EMOJİLİ ŞİFRELERİ BİLE KIRABİLİYOR

Emniyet, AVCI sistemini internet ortamında suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri ve yasadışı bahis çetelerini takibinde aktif olarak kullanmaya başladı. Suç örgütlerinin kendilerini gizlemek için kullandığı şifreli kelimeler ve emoji kombinasyonları AVCI sayesinde deşifre ediliyor. Sistem, doğal dil işleme teknolojisiyle suç jargonunu anında çözümlüyor, ResNet tabanlı görsel inceleme yeteneğiyle suç unsuru içeren fotoğraf ve videoları tespit ediyor. AVCI, davranışsal değerlendirme ve bağlantı analizi yetenekleriyle farklı platformlardaki sahte hesapları birbiriyle ilişkilendirerek devasa suç ağı haritaları oluşturuyor. Veriler analiz edilirken, suçla veya soruşturmayla ilgisi olmayan içerikler anında ayıklanıyor. Suç unsuru kesinleşen profillerde sonrasında ‘insan döngüde’ adı verilen uzman personel denetimi devreye giriyor.

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ZEHİR BARONLARINI TEK TEK YAKALATTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin, “Siber vatanda da suçlulara nefes aldırmayacağız” talimatı doğrultusunda AVCI, internet ortamında aktif kullanmaya başlandı. AVCI, son olarak Telegram gruplarında suçluları takibe aldı. Uyuşturucu satıcıları AVCI üzerinden mercek altına alındı. Sistem ile 5 milyon 850 bin 330 mesaj saniye saniye analiz edilerek deşifre edildi. Uyuşturucu ticareti için kullanılan 65 yeni grup ve kanal tespit edildi. Söz konusu kanallarda paylaşım yapan 113 satıcı ile yönetici pozisyonundaki 22 kişi olmak üzere 135 uyuşturucu satıcısı belirlendi. Aralarında daha önceden farklı suçlardan cezaevinde bulunanların da olduğu 110 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının kullandığı 65 Telegram grubu kapatıldı.

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AVCI sistemi ile daha önce de deşifre edilen 329 şüpheli tutuklandı. Yasadışı bahis ve kumar suçlarına yönelik de AVCI’nın belirlediği 100 şüpheli yakalandı. AVCI sisteminin geliştirilerek, kara para aklama, terörün finansmanı, nitelikli dolandırıcılık, çocukların çevrim içi istismarı ve organize suç faaliyetleri gibi güvenliği tehdit eden örgütlere karşı da kullanılacak.