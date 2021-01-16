Siber vatan savunması

VAHŞİ BATI GİBİ

“Türkiye, maruz kaldığı fiziki saldırıların daha beterini medeniyetine yönelik olarak yaşamıştır. Şimdi önümüzde yeni bir dönem başlıyor, adı dijital çağdır. Sanayi devrimlerinin hammaddeleri altın petrol demir gibi madenlerdi. Dijital çağın hammaddesi ise veridir. Veriyi elinde tutanlar demokrasiyi de hukuku da hiçe sayarak kendi dijital diktatörlüklerini kurabiliyorlar. Siber dünyanın ABD’nin kuruluş dönemindeki ‘Vahşi Batı’yı hatırlatan kurallarla insanlığı tehdit eder hale gelmesi tesadüf değil bilinçli bir tercihtir.

DİJİTAL FAŞİZM

Ülkelerin egemenlik hakları fiziki sınırlarından ziyade, dijital dünyada saldırı altında bulunuluyor. Biz ülkemizin karşı karşıya kaldığı kimi dayatmaları dijital faşizm diye adlandırdığımızda rahatsız olanlar olmuştu. Son günlerde yaşananlar bu faşizmin nerelere kadar uzanabileceğini göstermiştir. Bunun için yeni dönemde, karada ve havada yürüttüğümüz vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi, dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz. Siber vatana sahip çıkmanın bir tarafında teknik altyapı varsa, diğer tarafında da içerik üretimi bulunuyor.

TÜRK DİZİLERİ

Önümüzdeki dönem siber vatana hem teknik altyapımızı güçlendirerek, hem ilhamını kendi medeniyetimizden aldığımız içerik üretimimizi arttırarak sahip çıkmakta kararlıyız. Elimizdeki medeniyet birikimini harekete geçirmede acele etmeliyiz. Bugün kendi tarihimizi, kültürümüzü konu edinen dizilerimiz dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyorsa, doğru yoldayız demektir. Geleneksel sanatlarımız yeni nesillerce daha çok benimseniyorsa, umut kapıları açık demektir.”

ATACAĞIMIZ ADIMLARI HİÇBİR ÜLKE BELİRLEYEMEZ

Erdoğan S-400 konusunda yeni ABD yönetiminin olumsuz tavrıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Bizim savunma sanayine yönelik, atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamiyle bizim alacağımız karara bağlıdır. Şu anda biz malum, Rusya Federasyonu ile S-400’lerde birinci paketi halletmiştik. Şimdi de ikinci paket devam ediyor. Bu konu ile ilgili ay sonu zaten Rusya ile görüşmelerimiz olacak. Birçok konuda... Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceği vesaire, bunları bilmeyiz. Ama bizim bildiğimiz tek şey var. O da Trump döneminde olduğu gibi, savunma noktasındaki adımlarımızı, bir yerlerden izin alarak yapamayız.”

EN ZENGİN TABLO KOLEKSİYONU

Türkiye'nin en zengin tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Müzesi’nde Konstantin Kapıdağlı, Rupen Manas, Stanislaw Chlebowski, Fausto Zonaro, Ivan Konstantinoviç Ayvazovski, Pierre Désiré Guillemet, Eugéne Fromentin, Stefano Ussi, Félix Paşa, Osman Hamdi Bey, Şevket Dağ ve Abdülmecid Efendi gibi sanatçıların eserleri yer alıyor. Resim Müzesi, Türkiye’nin en büyük oryantalist tablosuna da ev sahipliği yapıyor. Fransız ressam Félix imzalı 1865 tarihli eser (üstte), 2019 yılında Said Halim Paşa Yalısı’ndan alınarak Resim Müzesi’ne nakledilmişti.

ERDOĞAN, İTALYA BAŞBAKANI CONTE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi. İtalya’nın AB bağlamında Türkiye’ye sağladığı desteğe teşekkür eden Erdoğan, İtalya’nın AB’yi Doğu Akdeniz’de hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti.