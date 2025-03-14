‘Siber Uzay’ kanunu çıktı

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Siber uzay alanında “kod kanun” olarak Türkiye’nin ilk temel düzenlemesini oluşturan Siber Güvenlik Yasası, önceki gece Genel Kurul’da kabul edilip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunuldu.

Yeni düzenlemeyle siber uzayda “veri sızıntısı” yalanına ceza getirildi. Buna göre siber uzayda veri sızıntısı olmadığını bildiği halde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak ya da kurumları veya şahısları hedef göstermek amacıyla siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı olduğuna yönelik gerçeğe aykırı içerik oluşturanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Aynı amaçlarla ve aynı şartlarda bu içerikleri yayanlar da aynı cezaya çarptırılacak. Yasanın diğer maddelerine göre verilecek cezalar özetle şöyle:

SIR SAKLAMAYANA 8 YIL

◊ Sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

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◊ Kişisel veya kritik kamu hizmeti kapsamına giren kurumsal verileri izinsiz erişime açan, paylaşan veya satışa çıkaranlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

◊ Türkiye Cumhuriyeti’nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırılarda elde ettiği veriyi bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

◊ Görev ve yetkilerini kötüye kullanan kamu görevlilerine 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

◊ Kritik altyapıların korunmasında veri ihlali yaşanmasına neden olan kamu görevlileri 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

◊ Gerekli onay, yetki veya izinleri almaksızın faaliyet yürütenler 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası kesilecek.