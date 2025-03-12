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Siber suçlulara dev operasyon: 76 şüpheli yakalandı

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#Siber Suç#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 08:43

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "8 il merkezli 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık', 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi' gibi siber suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Sakarya, Antalya, Osmaniye, Aydın, Hakkari, Erzurum, Bolu ve Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Eskişehir, Manisa, İzmir, Kayseri, Yozgat, Denizli, Gaziantep, Kırıkkale, Düzce, Trabzon, Uşak ve Hatay olmak üzere toplam 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin;

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek, Sosyal medya platformları üzerinden “Büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü” adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri şahıslardan "işlem ücreti" adı altında para talep etmek ve
Sosyal medya platformları üzerinden, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirerek, bilgisi ve rızası dışında mevcut bakiyesini, farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına transfer ettikleri MASAK raporlarıyla tespit edildi ve Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

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Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi ’ne bildirin, biz gereğini yapalım.

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#Siber Suç#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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