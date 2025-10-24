×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Siber suçlarla mücadele kapsamında 189 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Siber Suçlarla Mücadele#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2025 08:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 1 haftadır süren operasyonlarda 189 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik 17 il merkezli operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 189 şüphelinin gözaltına alındığı, bunların 83'ünün tutuklandığı, 47'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, 'ürün satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışanların kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Milletimizin yanındayız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Siber Suçlarla Mücadele#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!