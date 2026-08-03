×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Siber suçlarla mücadele devam ediyor: 185 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Siber Suçlarla Mücadele#Dolandırıcılık#Yasa Dışı Bahis
Siber suçlarla mücadele devam ediyor: 185 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 11:06

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği gibi suçlara yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtilerek, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalandı. 15 ilde 'dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 15 ilde operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, daire başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Siber Suçlarla Mücadele#Dolandırıcılık#Yasa Dışı Bahis

BAKMADAN GEÇME!