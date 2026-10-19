×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

27 ilde siber suç operasyonu: 643 şüpheli yakalandı, 303 zanlı cezaevinde

Güncelleme Tarihi:

#Siber Suçlar#Güvenlik Operasyonları#Polis Mücadelesi
27 ilde siber suç operasyonu: 643 şüpheli yakalandı, 303 zanlı cezaevinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 12:13

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 27 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliğine yönelik düzenlenen operasyonlarda 643 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 303’ü tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yasa dışı bahis, oltalama (phishing) dolandırıcılığı ve müstehcenlik suçlarına odaklanan siber polis, 27 ilde eş zamanlı şafak baskınları düzenledi. Binlerce hesap ve URL adresinin mercek altına alındığı operasyonlarda gözaltına alınan 643 kişiden 303'ü tutuklandı.

27 ilde siber suç operasyonu: 643 şüpheli yakalandı, 303 zanlı cezaevinde

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 27 ilde operasyonlar düzenlendi.

Haberin Devamı

27 ilde siber suç operasyonu: 643 şüpheli yakalandı, 303 zanlı cezaevinde

Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Bitlis, Bolu, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon’da gerçekleştirilen operasyonlarda 643 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 303’ü tutuklandı. 151’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

27 ilde siber suç operasyonu: 643 şüpheli yakalandı, 303 zanlı cezaevinde

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım ortaklığı, kiralama ücreti, düşük faizli kredi” gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Haberin Devamı

Ayrıca, Yapay Zekâ Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda; yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 668, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 32, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 81, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 60, siber trafik suçlarına yönelik 196 olmak üzere toplam bin 37 hesap/şahıs tespit edildi. Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ise toplam 538 hesap/şahıs tespit edildi.

27 ilde siber suç operasyonu: 643 şüpheli yakalandı, 303 zanlı cezaevinde

Bu kapsamda sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik 3 bin 574 hesap/şahıs tespit edildi. 511 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.

Haberin Devamı

 Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Gözden KaçmasınYazılı Kanyonda facia: Eğitim için giden İHH ekibinden 1 eğitmen hayatını kaybetti, 10 kişi kurtarılmayı bekliyorYazılı Kanyon'da facia: Eğitim için giden İHH ekibinden 1 eğitmen hayatını kaybetti, 10 kişi kurtarılmayı bekliyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Siber Suçlar#Güvenlik Operasyonları#Polis Mücadelesi

BAKMADAN GEÇME!