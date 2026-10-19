27 ilde siber suç operasyonu: 643 şüpheli yakalandı, 303 zanlı cezaevinde

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Yasa dışı bahis, oltalama (phishing) dolandırıcılığı ve müstehcenlik suçlarına odaklanan siber polis, 27 ilde eş zamanlı şafak baskınları düzenledi. Binlerce hesap ve URL adresinin mercek altına alındığı operasyonlarda gözaltına alınan 643 kişiden 303'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 27 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Afyonkarahisar, Ankara, Bartın, Bitlis, Bolu, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon’da gerçekleştirilen operasyonlarda 643 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 303’ü tutuklandı. 151’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım ortaklığı, kiralama ücreti, düşük faizli kredi” gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

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Ayrıca, Yapay Zekâ Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda; yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 668, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 32, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 81, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 60, siber trafik suçlarına yönelik 196 olmak üzere toplam bin 37 hesap/şahıs tespit edildi. Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ise toplam 538 hesap/şahıs tespit edildi.

Bu kapsamda sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik 3 bin 574 hesap/şahıs tespit edildi. 511 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.

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Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."