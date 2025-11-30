×
Siber suçlarla mücadele: 5 günde 346 şüpheli yakalandı

#Siber Suçlar#Ali Yerlikaya#Siber Suç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 12:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür süren operasyonlarımızda 346 şüpheliyi yakaladık. 162 şüpheli tutuklandı, 80’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı." dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür süren operasyonlarımızda 346 şüpheliyi yakaladık.” 

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. 

18 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlarımızda;

162 şüpheli şahıs tutuklandı.

80’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 

Şüphelilerin;

Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı, ürün satışı,” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve

Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi. 

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Ankara, Bursa, Denizli, Edirne, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Uşak ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. 

Operasyonlar sonucu; yaklaşık 35 milyon TL değerinde 10 adet araç, 3 adet tarla, 1 adet ev ve 1 adet dükkân ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. 

Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım. 

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

