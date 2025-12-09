×
Gündem Haberleri

Siber Suçlarla Mücadele: 24 ilde 68 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 08:15

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında, 24 il merkezli ‘Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarına yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlarda 68 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 24 il merkezli ‘Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarına yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlarda 68 şüpheli tutuklandığını duyurdu. Bakan yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür Polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 204 şüpheliyi yakaladık.Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik..

24 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik 5 gündür düzenlenen operasyonlarımızda;68 şüpheli şahıs tutuklandı.30’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım"

