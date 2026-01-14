×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Siber suçlara yönelik operasyon: 126 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Siber Suçlar#Yasa Dışı Bahis#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2026 08:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlar ile 126 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt olmak üzere 16 il merkezli yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik son 5 günde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 126 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "ürün satışı, kripto yatırım ortaklığı danışmanlığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Şüphelilerden 16’sı tutuklanırken 41’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Siber Suçlar#Yasa Dışı Bahis#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!