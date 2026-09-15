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Siber suçlara geçit yok: 21 ilde son 5 günde 150 gözaltı, 76 tutuklama

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#Siber Suçlar#Dolandırıcılık#Yasa Dışı Bahis
Siber suçlara geçit yok: 21 ilde son 5 günde 150 gözaltı, 76 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 13:19

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 5 günde 21 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen siber operasyonlarda yakalanan 150 şüpheliden 76'sı tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 21 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bahis, dolandırıcılık ve müstehcenlik suçlarına karışan 150 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilenlerden 76'sı tutuklandı.

Siber suçlara geçit yok: 21 ilde son 5 günde 150 gözaltı, 76 tutuklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 150 şüpheli yakalandı.”

21 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-76’sı tutuklandı.

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-17’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Siber suçlara geçit yok: 21 ilde son 5 günde 150 gözaltı, 76 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 21 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

 -Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,

-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,

-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

-Sosyal medya platformları üzerinden "ürün bedeli, yatırım ortaklığı” gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Siber suçlara geçit yok: 21 ilde son 5 günde 150 gözaltı, 76 tutuklama

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

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Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”

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#Siber Suçlar#Dolandırıcılık#Yasa Dışı Bahis

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