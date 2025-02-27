Siber suçlar yargı reformunda... Yüzü görünmeyen para çekemeyecek

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Adalet Bakanlığı’nca 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, banka dolandırıcılığı ve bilişim suçlarıyla etkin mücadele için yeni düzenlemeler yapılacak. Banka işlemleri ile telefon aboneliklerine sıkı denetim getirilecek. Vatandaşların en fazla 3, yabancıların ise en fazla 1 mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek. Banka ve finans kuruluşlarının sorumlulukları artırılacak.

HESAP ASKIYA ALINACAK

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda ilgili hesap belirli bir süre askıya alınacak. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek. Yapılacak düzenlemeler kapsamında ayrıca banka ve elektronik ödeme kuruluşlarında çipli kimlik belgesi doğrulanmadan hesap açılamayacak. Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler işlem yapamayacak. Değişiklik kapsamında ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.