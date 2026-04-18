Siber suç şebekesi çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#Siber Suç#Kişisel Veri Güvenliği#Jandarma Siber Suçlarla Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 07:00

MİT, Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemleri ile vatandaşların kişisel verilerini hedef alan siber suç yapılanmasına yönelik ortak bir çalışma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkari’de sabaha karşı yapılan baskınlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

KİŞİSEL VERİLERİ SATMIŞLAR

Suç çetesi, kamu kurumlarında görevli bazı kullanıcıların kimlik ve hesap bilgilerini hedef alan zararlı yazılımlar üzerinden sistemlere yetkisiz erişim sağladı. Elde edilen veriler ise çok katmanlı bir yapı üzerinden ticari amaçla pazarlanarak ‘bayilik sistemi’ ile üçüncü şahıslara devredildi.

Teknik altyapıyı kuran ve yöneten şüpheli, Mardin’de yakalandı. Şüphelinin kurduğu sistem üzerinden elde edilen verileri terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleri başta olmak üzere farklı suç unsurlarıyla paylaştığı, bu yapının organize suç faaliyetlerinde kullanılmasına imkan sağladığı ve bu suretle yapının yayılmasında kritik rol oynadığı belirlendi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
