Siber Polis’ten 6 uyarı

1. ÇOCUĞUNUZLA AÇIK KONUŞUN

Çevrimiçi Çocuk İstismarı Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği: “Çocukların çevrimiçi etkinliklerini gizlice izlemeyi sağlayan gözetim uygulamalarını kullanmak onlarda güvensizlik hissi yaratır. İnternet kullanımı ve içerikler hakkında sakin ve açık konuşmalar çocukların güven duygusunu arttıracaktır.”

2. ŞİFRENİZİ 6 AYDA BİR DEĞİŞTİRİN

Soruşturma Büro Amirliği: “Sosyal medya hesaplarının çalınmaması için özel karakterler ve farklı kombinasyonlarla güçlü şifreler tanımlamalı. En az 6 ayda bir bu şifreler değiştirilmeli. İkinci olarak iki faktörlü doğrulama yani kendi tanımladığımız şifre ve SMS ile gelen tek girişlik kod ile giriş seçeneği tercih edilmeli.”

3. VAADLERE KANMAYIN

Ödeme Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği: “Kripto veya sanal parayla alakalı herhangi bir kurum, kuruluş, mevzuat ve yönetmeliklerle kontrol edilmediği için güvenlik açıkları mevcut. Bu nedenle kullanıcılar kendi kanaatine göre değerlendirme yapmalı. Sanal para ile ilgili olarak sık gelen şikâyetlerden biri saadet zinciri yapılanmasıyla kripto para üretimi. Vatandaşlarımız bu konuya da dikkat etmelidir.’’

4. ADRES ÇUBUĞUNU KULLANIN

“Bir diğer konu bir banka veya resmi bir kurumdan geliyormuş gibi hazırlanan e-postalar. Bu e-postalar yardımıyla bilgisayar kullanıcıları sahte sitelere yönlendiriliyor. Vatandaşların kurum ve banka sitelerine girerken arama motorlarından değil adres çubuğundan giriş yapması önem arz ediyor.”

5. KURUMLARDAN TEYİT EDİN

Önleme Büro Amirliği: “İnternet yoluyla işlenen suçlarla vatandaşların mağdur edilmesi ve hatta toplumsal huzuru bozan provokatif sosyal medya manipülasyonlarının varlığı bu alanda suç önleme faaliyetlerini zaruri kılmaktadır. Bu manipülasyonlar çeşitli anonim yani sahte hesaplar kullanılarak yapılmaktadır. Belli bir süre güven kazandıktan sonra insanları çeşitli suçlara yönlendiriyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilerin resmi ve kurumsal hesaplardan doğruluğu teyit edilmedir.”

6. YASADIŞI BAHSE DİKKAT

Çevrimiçi Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği: “Sahaya kedi girebilir bahsi şu ana kadar en uç gördüğümüz iddiadır. Yasadışı bahis siteleri aracılığıyla daha fazla oyun oynanmasını teşvik amaçlı sitelerden kredi, bonus gibi önceden borçlandırılarak ilerleyen zamanlarda oyuncunun daha çok mağduriyet yaşamasına sebep oluyorlar. Ayrıca paranın tahsili konusunda çeşitli zor kullanımlar da yaşanıyor.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara