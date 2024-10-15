Siber güvenlik zirvesi başlıyor

Haberin Devamı

MİT’TEN BTK’YA

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleşecek 17. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nın (ISCTÜRKİYE 2024) açılışına ilgili bakanlar; siber dayanıklılık ve olgunluk oturumlarına BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Haberleşme Genel Müdürü Aysel Kandemir ile ASELSAN, STM, Turkcell, Vadafone, Türk Telekom’un üst düzey yöneticileri katılacak. İkinci gün ise ağ güvenliği, blokzincir, kriptografi başlıkları ele alınırken, öğrenci oturumunda üniversite öğrencileri projelerini sunacak.

BEKA MESELESİ

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Mustafa Altay, Türkiye’nin siber dayanıklılıkta dünyada 23’üncü sırada olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu yıl iki önemli olay yaşandı, birincisi Mikrosoft kesintisiydi ki bununla dünyaya ‘Windows’u kaldırdığımızda hiçbir işlem yapılamaz hale gelir, bankalar çalışmaz, uçaklar kalkmaz, ameliyatlar yapılamaz’ yani ‘biz istesek bir siber saldırıyla, teknolojik güçle tüm dünyayı istediğimiz gibi yönetebiliriz, yönlendirebiliriz, etkisiz hale getirebiliriz kısaca istersek dünyayı taş devrine döndürebiliriz’ mesajı verildi. İkincisi İsrail’in Hamas yöneticilerine yönelik saldırısıydı ki bununla da ‘her kimi, nerede istersek -makamında, yatağında- vurabiliriz’ denildi. Bu iki olayla bir kez daha anlıyoruz ki artık kimse tankla tüfekle topla savaşmıyor, dünyanın bir ucunda oturup diğer ucunu vuruyor. İşte Türkiye bu yeni dünya düzeninde var olmak istiyorsa, devlet millet olarak bağımsızlığımızı sürdürmek istiyorsak siber dayanıklılığımızı artırmak, siber ordumuzu bir an önce kurmak, yerli ve milli teknolojilerimizi çözümlerimizi kurup, geliştirmek zorundayız. Bu bir beka meselesidir, gelecek meselesidir. Türkiye Siber Güvenlik Yasası’nı bir an önce çıkarmalıdır.”