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Buna gÃ¶re, siber gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda Ã¶ncelikle yerli ve milli Ã¼rÃ¼nler tercih edilecek.

Belirtilen yetkiler Ã§erÃ§evesinde elde edilecek kiÅŸisel veriler ve ticari sÄ±rlar, bu verilere eriÅŸilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasÄ± halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Bu maddenin uygulanmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar, CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lacak yÃ¶netmelikle belirlenecek.

SÄ°BER GÃœVENLÄ°K KURULUÂ

Kanunla, Siber GÃ¼venlik Kurulunun kimlerden oluÅŸacaÄŸÄ± da dÃ¼zenlendi. Bu kapsamda Kurul, CumhurbaÅŸkanÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±, Adalet BakanÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±, Milli Savunma BakanÄ±, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±, UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ±, Milli GÃ¼venlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ±, Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± ve Siber GÃ¼venlik BaÅŸkanÄ±'ndan oluÅŸacak.

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CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± hallerde CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± kurula baÅŸkanlÄ±k edecek. Kurul toplantÄ±larÄ±na Ã¼yeler dÄ±ÅŸÄ±nda, gÃ¼ndemin Ã¶zelliÄŸine gÃ¶re ilgili bakan ve kiÅŸiler de Ã§aÄŸrÄ±larak bilgi ve gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±nabilecek. Kurul, gÃ¶revleri kapsamÄ±nda gerekli gÃ¶rmesi halinde komisyon ve Ã§alÄ±ÅŸma gruplarÄ± oluÅŸturabilecek. Komisyon ve Ã§alÄ±ÅŸma gruplarÄ±, kurulun gÃ¶rev alanÄ±na giren hususlarda teknik dÃ¼zeyde Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacak ve karar Ã¶nerileri oluÅŸturacak.

Komisyon ve Ã§alÄ±ÅŸma grubu toplantÄ±larÄ±na, gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinden faydalanmak Ã¼zere alanÄ±nda uzman kiÅŸiler de davet edilebilecek.

15 YILA KADAR HAPÄ°S CEZASI VERÄ°LECEK

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gÃ¼cÃ¼nÃ¼ meydana getiren unsurlarÄ±na yÃ¶nelik siber saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren veya bu saldÄ±rÄ± neticesinde elde ettiÄŸi her tÃ¼rlÃ¼ veriyi siber uzayda bulunduranlara, daha aÄŸÄ±r bir cezayÄ± gerektiren baÅŸka bir suÃ§ oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ± takdirde 8 yÄ±ldan 12 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± verilecek.

Bu saldÄ±rÄ± neticesinde elde ettiÄŸi her tÃ¼rlÃ¼ veriyi siber uzayda yayan, baÅŸka bir yere gÃ¶nderen veya satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karanlara 10 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± verilecek.

Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere kanunla yetkilendirilen mercilerin ve denetim gÃ¶revlilerinin gÃ¶rev ve yetkileri kapsamÄ±nda istedikleri bilgi, belge, yazÄ±lÄ±m, veri ve donanÄ±mÄ± vermeyenler veya bunlarÄ±n alÄ±nmasÄ±na engel olanlar 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis ve 500 gÃ¼nden 1500 gÃ¼ne kadar adli para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lacak.

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SÄ±r saklama yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yerine getirmeyenlere 4 yÄ±ldan 8 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± verilecek.