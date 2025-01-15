'Siber Güvenlik Kanun Teklifi' komisyonda

Haberin Devamı

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Akar, Türkiye ve dünyada teknolojinin her an değiştiğini belirterek, "Siber güvenlik ile ilgili tüm ülkeler kendilerini korumak ve kollamak ve güvenliklerini sağlamak için önemli çalışmalar yaptılar, yapıyorlar. Bizim de bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var, çok önemli yatırımlarımız var, gelişmeler var, yaptığımız işler var, almakta olduğumuz tedbirler var. Şu ana kadar da çok şükür, bütün kurumlarımız, birimlerimiz çok başarılı bir şekilde görevlerini yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ancak bunların bir bütün halinde olabilmesi bakımından gerekli koordinasyonun, kontrolün, orkestrasyonun, sinerjinin sağlanabilmesi bakımından böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olduğundan hareketle arkadaşlarımızın yaptığı bir hazırlık var" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

CHP'Lİ BÜLBÜL: ANAYASA'YA AYKIRI

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, kanun teklifinin 8'inci maddesinin 5'inci fıkrasının Anayasa'ya uygunluk konusunda sorunlu olduğunu söyleyerek, "Çünkü burada, 'Hakim kararı üzerine ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde başkanın yazılı emri ile konutta, iş yerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapılabilir ve kopya çıkarma, el koyma işlemi gerçekleştirilebilir' deniyor. Hakim kararı olmaksızın yapılan arama ve gerçekleştirilen kopya çıkarma ve el koyma işlemleri ise 24 saat içerisinde görevli hakimin onayına sunuluyor. Hakim kararını 48 saat içinde vermek durumunda, vermediği takdirde çözümü yapılan metinler derhal imha ediliyor ve el koyma kendiliğinden kalkıyor. Şimdi, başkan kim? Bu başkan bir memur, atanan bir kişi. Atanan bir kişiye hakim kararı dışında konutta verdiği yazılı emirle, iş yerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yetkisi vermek, kopya çıkarma yetkisi vermek, bir de el koyma yetkisi vermek açıkça hakim kararı olmadan yargı yetkisine müdahale anlamına geliyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

AK PARTİ'Lİ ÖZKAYA: ANAYASA'YA AYKIRI DEĞİL

Kanun teklifi üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, teklifin anayasaya aykırı olmadığını belirterek, "Anayasamızın 20, 21 ve 22'nci maddelerinde yer alan kişi dokunulmazlığı, ifade özgürlüğü, arama, konut araması gibi ibareler yer alıyor. Bu konularda Anayasa'nın 13'üncü maddesi kapsamında; demokratik toplumun gerekleri, kanunilik, ölçülülük, orantılılık ilkeleri çerçevesinde yasal hakların sınırlanabileceğini söylemektedir. Aslında kanun maddesinin getirilmesindeki amaç bir siber saldırı olduğunda, suç soruşturmasından önce bunu önlemek, durdurmaktır. Polislerin önleme araması ve o dijitallerin kanun kapsamında olanlarla ilgili kısımlarına el koyulması mantığı var. Kanunun özü itibarıyla Anayasa'ya aykırı olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Haberin Devamı

Komisyon Başkanı Akar, Ali Özkaya'nın açıklamalarının ardından kanun teklifini anayasaya aykırılık yönünden oylamaya sundu. Oylama sonucunda; teklif anayasaya aykırı bulunmadı. Ardından teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.