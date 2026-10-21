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Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan ulusal çapta siber güvenlik uyarısı

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#Siber Güvenlik#PHP Güvenlik Açığı#Ulusal Siber Uyarı
Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan ulusal çapta siber güvenlik uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 23:52

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısındaki kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal düzeyde önleyici güvenlik çalışmalarını devreye aldı.

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Siber Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurumları başta olmak üzere Türkiye genelindeki sistemlerde güvenlik taramaları başlatılırken, ilgili kurumlara acil tedbirlerin alınması yönünde bildirimler iletiliyor.

İnternet siteleri ve çevrim içi uygulamaların arka planında kullanılan yazılım dillerinden biri olan PHP'de tespit edilen güvenlik açıkları, bu altyapıyı kullanan sistemler açısından ciddi riskler barındırıyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "PHP2Shell" olarak adlandırılan güvenlik zafiyetlerinin yüksek risk taşıdığı belirtildi.

"PHP2Shell" olarak adlandırılan güvenlik zafiyetlerinin, belirli koşullarda saldırganlara kullanıcı kimlik doğrulaması olmaksızın uzaktan kod çalıştırma imkanı sağlayabildiği değerlendiriliyor.

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Söz konusu açıkların özellikle internete açık sistemlerde yetkisiz erişim, veri güvenliğinin ihlali ve dijital hizmetlerin sürekliliğinin etkilenmesi gibi ciddi riskler barındırdığı kaydedildi.

KURUM VE KURULUŞLARA ACİL GÜVENLİK DUYURUSU

Siber Güvenlik Başkanlığınca yürütülen ulusal ölçekteki güvenlik taramalarının, tehdidin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılmasını amaçladığı bildirildi.

Bu kapsamda, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) İletişim Platformu üzerinden tüm kurum ve kuruluşlar ile kritik altyapılara acil güvenlik duyurusu iletilerek alınması gereken teknik ve idari tedbirler paylaşıldı.

Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları başta olmak üzere tüm sistem yöneticilerine, internete açık bilişim altyapılarını gözden geçirmeleri ve yayımlanan güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları çağrısında bulunuldu.

Bu süreçte sistemlerin güncel tutulması, yetkisiz erişim risklerinin azaltılması, ihtiyaç duyulmayan dış erişimlerin sınırlandırılması ve gerekli görülen servislerde ilave koruma tedbirlerinin uygulanmasının önemine işaret edildi.

Başkanlığın, Türkiye'nin dijital altyapılarının güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliğinin korunması amacıyla gelişmeleri yakından takip ettiği, ulusal siber güvenlik kapasitesi ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde önleyici çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Kurum ve kuruluşlara, "https://siberguvenlik.gov.tr/guvenlik-bildirimleri/detay/tr-26-1372" adresindeki resmi güvenlik duyurusunda bildirilen tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmeleri tavsiye edildi.

 

 

 

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#Siber Güvenlik#PHP Güvenlik Açığı#Ulusal Siber Uyarı

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