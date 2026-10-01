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Siber Güvenlik Başkanlığı'na atamalar Resmi Gazete’de

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Siber Güvenlik#Atamalar
Siber Güvenlik Başkanlığına atamalar Resmi Gazete’de
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 04:57

Cumhurbaşkanlığı tarafından Siber Güvenlik Başkanlığı'nda yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Siber Güvenlik Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı Halit Küçükünal, Başkan Yardımcılığına Yusuf Tancan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu, Dijital Devlet Genel Müdürlüğüne Furkan Civelek, Siber Savunma Genel Müdürlüğüne Mahmut Esat Yıldırım, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğüne Mahmut Küçük, Birinci Hukuk Müşavirliğine Ercan Atasever ve Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğüne Galatasaray Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Gazi Güçlütürk atandı.

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#Resmi Gazete#Siber Güvenlik#Atamalar

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