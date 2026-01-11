×
Gündem Haberleri

Siber dolandırıcılık operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2026 12:54

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber dolandırıcılık suçuna yönelik jandarma operasyonlarında son 2 haftada 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

14 ilde “Siber Dolandırıcılık” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 90 şüpheliyi yakaladık. 

Şüphelilerin 2020-2025 yılları içerisinde hesaplarında 685 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. 

39’u tutuklandı.

46’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek “Siber Dolandırıcılık” suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. 

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınız ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca; 

İstanbul, Ankara, Yalova, Kütahya, Diyarbakır, Zonguldak, Edirne, Muğla, Siirt, Ordu, Mersin, Ağrı, Aksaray ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 

Vatandaşlarımıza ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandıkları,

Sosyal medya hesapları üzerinden "yatırım danışmanlığı, sınavsız ehliyet, akülü araba, mobilya, araç yedek parçası, elektronik eşya satışı ve bungalov kiralama" gibi sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,

Vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

#Siber Dolandırıcılık#Jandarma Operasyonları#Ali Yerlikaya

